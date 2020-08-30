Журналисты увидели на YouTube тайное послание КНДР своим разведчикам

На YouTube-канале государственной радиостанции КНДР Pyongyang Broadcast Service появился видеоролик с набором цифровых кодов. Внимание на это обратили южнокорейские СМИ — газета Chosun Ilbo и агентство Yonhap. Они предположили, что речь может идти о зашифрованном послании для сотрудников разведслужб Северной Кореи за рубежом, в частности на юге Корейского полуострова.
Видео под заголовком «0100011001-001» было опубликовано утром 29 августа. На нем диктор зачитала текст, который она назвала «заданием по анализу информационных технологий Университета дистанционного обучения для сотрудников экспедиции № 719».
В ходе послания женщина несколько раз повторила фразы «Номер 23 на странице 564», «Номер 19 на странице 479». Затем она заявила: « Я проинформировала вас об основных задачах проверки для участников 719-й экспедиции» — и трансляция завершилась. Всего она продлилась около минуты, пишет Chosun Ilbo.
К 15:45 по местному времени (9:45 по Киеву) видео успело набрать более 14 тыс. просмотров. Сейчас на канале такой ролик не отображается, при этом в его описании содержится комбинация цифр, похожая на ту, которую зачитала диктор.
Chosun Ilbo и Yonhap отмечают, что это первый случай, когда власти КНДР воспользовались YouTube для передачи закодированных посланий. Обычно подобные сообщения транслируются по радио, Пхеньян занимается этим с начала 1980-х годов.
В этом году передачу зашифрованных сообщений с набором цифровых кодов с территории Северной Кореи фиксировали два раза: 7 и 13 марта.
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