Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира «в ответ на просьбу Вашингтона», сообщает в воскресенье японская газета «Асахи симбун» со ссылкой на источник в японском правительстве.

Власти США, по данным газеты, «неформально» попросили Токио выдвинуть Трампа на получение премии после того, как в июне 2018 года он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Абэ выдвинул кандидатуру Трампа осенью за диалог с Северной Кореей, сообщает газета. Заявки на выдвижение на Нобелевскую премию принимались до февраля.

Сам Дональд Трамп в пятницу рассказал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал ему копию письма, которую он отправил «людям, которые выдают такую вещь как Нобелевская премия». «Он сказал: я номинировал вас от лица Японии, я прошу их дать вам Нобелевскую премию мира», — пояснил президент США, не сообщив, когда именно Абэ показывал ему письмо.

ДональдТрамп отметил, что, наверное, он никогда не получит Нобелевскую премию.

Второй саммит США-КНДР, как ожидается, пройдет 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое.

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