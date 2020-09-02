«Центрэнерго» готово забрать шахты у Ахметова только после аудита

ПАО «Центрэнерго» заинтересовано в действиях, направленных на создание вертикально интегрированной компании с замкнутым циклом производства. В то же время там отметили необходимость проведения предварительного аудита шахт, которые могут быть переданы в состав госкомпании.

Об этом сообщили в пресс-службе «Центрэнерго».

«ПАО „Центрэнерго“ заинтересовано в действиях, направленных на создание в своем составе совместно с наиболее эффективными угледобывающими предприятиями вертикально интегрированной компании с замкнутым циклом производства... В то же время мы отмечаем обязательное и необходимое условии для этого процесса — проведение предварительного аудита шахт, и только по его результатам передачу государственной энергогенерирующей компании исключительно экономически перспективной угледобычи. При этом все социальные и долговые обязательства предыдущих владельцев должны быть погашены до момента передачи», — заявили там.

Государственная энергогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго» должна не только оставаться гарантом баланса в объединенной энергосистеме Украины и сохранения всей угольной отрасли, но и стать рентабельной и инвестиционной привлекательной — таковы интересы государства, считают там.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил оперативно отработать вопрос объединения ПАО «Центрэнерго» с государственными угледобывающими предприятиями, в т.ч. находящимися в настоящее время в аренде («ДТЭК Добропольеуголь» — Ред.).