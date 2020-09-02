Премьер поручил оперативно отработать вопрос объединения с «Центрэнерго» переданных Ахметову в аренду госшахт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил оперативно отработать вопрос объединения ПАО «Центрэнерго» с государственными угледобывающими предприятиями, в т.ч. находящимися в настоящее время в аренде («ДТЭК Добропольеуголь» — Ред.).

«Мы приняли решение о создании межведомственной рабочей группы по отработке вопроса определения модели объединения при участии государственных угледобывающих предприятий и ПАО „Центрэнерго“. Просьба Министерству энергетики, Фонду госимущества — в кратчайшие сроки, очень оперативно отработать модели объединения „Центрэнерго“ с госпредприятиями, в т.ч. пребывающими сегодня в аренде, которые могут быль или должны быть возвращены в управление государства», — сказал он в ходе заседания Кабмина в среду.

Напомним, ранее компания ДТЭК Рината Ахметова предложила правительству создать на базе государственного ПАО «Центрэнерго» единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти самых эффективных государственных шахт. В том числе пять шахт «Добропольеуголь», которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059.