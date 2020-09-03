Британские ученые нашли препарат для пациентов с тяжелой формой COVID

Ученые из Имперского колледжа Лондона вместе со специалистами исследовательского центра Intensive Care National Audit & Research Centre пришли к выводу, что смертность среди пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции COVID-19 способен снизить противовоспалительный стероидный препарат гидрокортизон. Результаты исследования опубликовал Журнал американской медицинской ассоциации (JAMA).
Исследование длилось с марта по июнь 2020 года, в нем приняли участие 403 пациента с подтвержденным COVID-19 либо подозрением на инфекцию, которым требовалась поддержка органов дыхания или сердечно-сосудистой системы (например, искусственная вентиляция легких или лекарства для поддержания артериального давления). Оно показало, что у пациентов, которые в течение семи дней получали гидрокортизон, шансы на более успешное выздоровление оказались на 93% выше чем у тех, кто не проходил такой курс.
Это исследование — часть семи клинических испытаний, в которых приняли участие 1,7 тыс. пациентов. Учкные также изучили влияние других стероидных препаратов на пациентов с тяжелой формой COVID-19 — дексаметазона и метилпреднизолона. Они пришли к выводу, что каждый из изученных препаратов снижает риск смертности: гидрокортизон, который испытали на 374 пациентах, на 31%, метилпреднизолон — на 9% (его принимала группа из девяти человек), а дексаметазон — на 36% (из 1282 пациентов).
В Имперском колледже считают, что Всемирная организация здравоохранения выпустит новые рекомендации, включающие использование стероидов для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Глава Минздрава Великобритании, комментируя результаты исследования ученых, назвал их «фантастической новостью».
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