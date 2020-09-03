С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 млрд гривен

С начала пандемии нового коронавируса бюджет Киева недополучил более 1 млрд грн плановых поступлений, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«В начале этого года в Киеве было зарегистрировано 434 тыс. ФЛП — это объекты предпринимательской деятельности. Единый социальный взнос в местный бюджет оплатили тогда 346 тыс., почти на 100 тыс. меньше. С начала пандемии 100 тыс. ФЛП Киева ничего не заработали и не выплатили в бюджет города. Город недополучил, можете себе представить, более, чем 1 млрд. гривен плановых поступлений», — сказал он на Киевском форуме равных прав и возможностей в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Кличко подчеркнул, что пандемия серьезно поразила экономику столицы.
«Мы, можно говорить, сдержали первую волну пандемии. Сейчас надвигается вторая волна. К сожалению, коронавирус серьезно поразил экономику нашего города, и больше всего от этого пострадали малый, средний бизнес, сервисные компании, креативные индустрии, торговля, туризм. Киевляне также потеряли большую часть доходов, а город также потерял большую часть налогов», — пояснил он.
По словам мэра Киева, за время пандемии получили помощь 60 тыс. семей города.
«60 тыс. семей: мамы, которые сами воспитывают детей с инвалидностью, больные, одинокие люди пожилого возраста, киевляне, которые потеряли работу и не имели чем кормить детей, получили помощь от города. Также получили помощь от города и предприниматели», — отметил Кличко.
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