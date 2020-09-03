Войти
Трамп за лето существенно сократил отставание от Байдена
vox pupoli
Трамп за лето существенно сократил отставание от Байдена
Зеленский обещает за 2-3 года восстановить все аэропорты, «которые нужны в Украине»
инфраструктура
Зеленский обещает за 2-3 года восстановить все аэропорты, «которые нужны в Украине»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 млрд гривен

187
С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 млрд гривен

С начала пандемии нового коронавируса бюджет Киева недополучил более 1 млрд грн плановых поступлений, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«В начале этого года в Киеве было зарегистрировано 434 тыс. ФЛП — это объекты предпринимательской деятельности. Единый социальный взнос в местный бюджет оплатили тогда 346 тыс., почти на 100 тыс. меньше. С начала пандемии 100 тыс. ФЛП Киева ничего не заработали и не выплатили в бюджет города. Город недополучил, можете себе представить, более, чем 1 млрд. гривен плановых поступлений», — сказал он на Киевском форуме равных прав и возможностей в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Кличко подчеркнул, что пандемия серьезно поразила экономику столицы.

«Мы, можно говорить, сдержали первую волну пандемии. Сейчас надвигается вторая волна. К сожалению, коронавирус серьезно поразил экономику нашего города, и больше всего от этого пострадали малый, средний бизнес, сервисные компании, креативные индустрии, торговля, туризм. Киевляне также потеряли большую часть доходов, а город также потерял большую часть налогов», — пояснил он.

Читайте также: Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

По словам мэра Киева, за время пандемии получили помощь 60 тыс. семей города.

«60 тыс. семей: мамы, которые сами воспитывают детей с инвалидностью, больные, одинокие люди пожилого возраста, киевляне, которые потеряли работу и не имели чем кормить детей, получили помощь от города. Также получили помощь от города и предприниматели», — отметил Кличко.

Киев, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 сентября 2020
Среда, 2 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Герус
Андрей Герус
народный депутат Украины, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016