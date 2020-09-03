Tesla за три дня подешевела почти на 20%

Акции производителя электромобилей Tesla резко подешевели в начале торговой сессии 3 сентября. По данным торгов, на 18:30 по Киеву стоимость бумаг компании на Нью-Йоркской фондовой бирже упала на 7,41% до $414,22 за акцию.

Акции Tesla падают третий день. Снижение происходит на фоне объявления о планах компании продать акции на сумму $5 млрд через крупнейших брокеров Уолл-стрит. По данным Bloomberg, Tesla решила продать бумаги, ставшие доступными широкому кругу инвесторов после сплита акций в пропорции 5:1, завершившегося 31 августа.

Кроме того, стало известно о продаже бумаг Tesla со стороны инвестиционной фирмы Baillie Gifford — крупнейшего внешнего акционера компании. 2 сентября стало известно, что фирма сократила долю в производителе электрокаров с 6,32% до 5%.

За последние 12 месяцев акции компании выросли на 825% на фоне оптимизма инвесторов по поводу перспектив электромобилей. В августе котировки Tesla взлетели на 74% благодаря ожидавшемуся дроблению акций.

Кроме Tesla, снижаются бумаги технологического сектора в целом: индекс NASDAQ теряет около 5%. Это рекордное падение для индекса с марта 2020 года.