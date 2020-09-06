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Литва недовольна ЕС из-за бездействия по Беларуси

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Литва недовольна ЕС из-за бездействия по Беларуси

Евросоюз теряет свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times.

По мнению главы МИДа, европейские страны должны поддерживать демократические движения в Беларуси, оказывать им «конкретную помощь» и активнее противодействовать влиянию Москвы на Минск.

ЕС, как пояснил Линкявичус, должен был оказать «содержательную и ощутимую» поддержку белорусской оппозиции. «Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств», — заявил литовский министр.

Он предположил, что в случае проведения Минском реформ он сможет рассчитывать на более тесное сотрудничество со странами ЕС.

В интервью изданию глава МИДа также высказался за введение дополнительных санкций против России на фоне продолжающихся протестов в Беларуси. При этом он отметил, что сейчас Евросоюз «лучше понимает Россию», чем десять лет назад.

На фоне начавшихся 9 августа протестов в Беларуси единый кандидат от оппозиции и основной соперник Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская уехала в Литву. В стране был принят план поддержки белорусского народа.

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Литва вместе с Латвией и Эстонией включили Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии в санкционные списки, объявив их персонами нон грата.

Затем страны Балтии заключили соглашение о прекращении закупок у Минска электроэнергии после запуска Белорусской АЭС, первый блок которой должны ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Лукашенко санкции балтийских стран охарактеризовал словами «вякнули из-под забора», заявив, что это решение Вильнюсу, Риге и Таллину продиктовали из других европейских столиц.

Беларусь, Литва
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