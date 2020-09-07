Малюська уверяет, что не собирается в отставку

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что пока не собирается в отставку.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Куча знакомых просят прокомментировать слухи и многочисленные публикации о том, что то ли меня уволят, то ли я сам в отставку собрался ... Нет, в отставку я пока не собираюсь», - отметил он.

Малюська также проиллюстрировал свой ответ фотографией, на которой изображен перед монитором компьютера с ведром попкорна.

Он также призвал сотрудников Минюста активно работать. «... Если кто-то из подчиненных расслабится и перестанет быстро и активно работать, ожидая смены команды, уволю немедленно», - написал он.

Ранее некоторые СМИ сообщили, ссылаясь на свои источники, что якобы Дениса Малюську в должности министра юстиции может заменить Ирина Венедиктова, которая сейчас является Генеральным прокурором.