Spiegel сообщил, что Навального отравили особо жестким вариантом «Новичка»

Делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посещала берлинскую клинику Charite и получила анализы блогера Алексея Навального, который был отравлен веществом группы «Новичок». Об этом сообщил в пятницу журнал Spiegel.

По его информации, ОЗХО тоже вовлечена в проверку. Делегация ОЗХО, по данным Spiegel, в выходные нанесла визит в Charite, где ей были переданы анализы крови и мочи блогера для дальнейшего исследования.

Журнал также указывает, что глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в ходе одного из закрытых заседаний утверждал, что Навальный якобы подвергся воздействию «более жесткого» варианта «Новичка».