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Глава НБУ предупредил о последствиях признания закона о ФГВФЛ неконституционным

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Глава НБУ предупредил о последствиях признания закона о ФГВФЛ неконституционным

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко предупредил Конституционный суд Украины о последствиях признания закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» неконституционным, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

«Я абсолютно уверен, что признание этого закона неконституционным разрушит систему гарантирования вкладов физлиц, подорвет доверие к банковской системе, сделает ее максимально уязвимой и навредит интересам миллионов вкладчиков», — сказал он в ходе заседания КС во вторник.

Шевченко указал, что принятие норм закона о ФГВФЛ обеспечило исполнение Украиной своих обязательств в рамках договора с ЕС и меморандума с МВФ.

«Признание закона неконституционным будет означать отказ Украины от ранее взятых на себя обязательств перед международными партнерами», — отметил он.

Как сообщалось, КС утром во вторник, 15 сентября, продолжил рассмотрение дела о конституционности закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц» на открытой части пленарного заседания в форме устного производства.

Коллегия судей состоит из 15 чел.

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Ранее сообщалось, что КС в июне 2020 года возобновил рассмотрение дела по представлению Верховного суда Украины от 2015 года о соответствии Конституции закона № 4452-VI «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Согласно материалам суда, рассматривается конституционность статьи закона, которой требования вкладчиков-физлиц, превышающие размер покрываемой Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) суммы (200 тыс. грн), были смещены с третьей на четвертую очередь, а требования ФГВФЛ — с пятой на третью. В документе отмечается, что выплаты гарантированного возмещения не доходят до лиц, находящихся в четвертой очереди и дальше.

В представлении также указано, что когда гарантирование вкладов физлиц регулировалось законами от 2001 года, у ФГВФЛ отсутствовали полномочия нормативного регулирования системы гарантирования вкладов физлиц, выведения неплатежеспособных банков с рынка, осуществления регулирования деятельности банков, а также введения временной администрации и ликвидации банков.

ФГВФЛ, КС, Кирилл Шевченко
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