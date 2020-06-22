Конституционный суд возобновил дело, которое может отменить национализацию Приватбанка

После 4-летней паузы Конституционный суд возобновил рассмотрение соответствия Конституции закона о Фонде гарантирования вкладов физлиц. Удовлетворение иска ставит под угрозу, в частности, легитимность принятых Фондом решений по Приватбанку.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на письмо директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут к президенту Зеленского, который оказался в распоряжении издания.

В письме сообщается, что «удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков»

В ФГВФЛ отмечают, что последствия использования такого прецедента в конституционном представлении будут иметь «катастрофический характер» для деятельности Фонда, Кабинета министров, Национального банка и стабильности всей финансовой системы Украины.

В частности:

— сделает невозможным вывод неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворения требований вкладчиков и других кредиторов таких банков;

— отменит требования к связанным с неплатежеспособными банками лиц по возмещению вреда (ущерба) банка и его кредиторам;

— сделает невозможным выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

«Кроме этого, важным вопросом также является вопрос легитимности принятых Фондом решений со дня принятия закона, в том числе по АО КБ Приватбанк», — отмечает Рекрут.

Также она попросила Зеленского созвать заседание СНБО в «связи с угрозой нацбезопасности в экономической сфере».