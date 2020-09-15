Глава Минфина рассказал о требованиях МВФ

Миссия Международного валютного фонда сделала паузу в визитах в Украину изучая вопрос антикоррупционных органов, дел вокруг Суркисов и Приватбанка, использования средств COVID-фонда и т.п.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью ЭП.
«Если говорить о структурных маяках, то они почти выполнены. Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине », - объясняет министр.
Марченко также рассказал, что 8 сентября общался с представителями МВФ, где обсуждал проект госбюджета на 2021-й год и отметил, что утверждение бюджета не является условием МВФ.
Отдельно он назвал приоритетные события в Украине, по которым следит МВФ.
«Вопросы, которые их (МВФ. — Ред.) интересуют, в порядке приоритетности. № 1 — ситуация вокруг Приватбанка и Суркисов. № 2 — ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. № 3 — зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно в отношении этой агонии против иностранцев. № 4 — САП и НАБУ. Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать. Были также вопросы по ковидовскому фонду», — заявил Марченко
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