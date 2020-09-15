Первый объект «Укрспирта» выставили на аукцион за 50 миллионов

Фонд госимущества объявил первый аукцион по продаже объекта ГП «Укрспирт» — на продажу выставили Немировское МПД за 49,57 млн грн.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор ГП «Укрспирт» Сергей Блескун.

«Сегодня — исторический день. Объявлен первый аукцион по продаже объекта ГП „Укрспирт“. Речь идет о Немировском МПД, у которого вскоре появится частный собственник. Украина долго шла к этому моменту. Желаю всем заинтересованным инвесторам успеха на торгах, а дальше — безумного отраслевого развития. С нетерпением ждем следующие объявления и, собственно, на первые результаты аукционов», — написал он.

Согласно сообщению на Prozorro.Продажи, стартовая цена — 49,57 млн грн, дата проведения аукциона — 15 октября 2020 года. Размер гарантийного взноса — 4,96 млн грн.