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Международную судейскую конференцию срывали грантовые активисты вместе с Порошенко, - СМИ

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Международную судейскую конференцию срывали грантовые активисты вместе с Порошенко, - СМИ

Международную конференцию «Диалог о правосудии — 2», которая состоялась 2 сентября в КВЦ «Парковый» по инициативе Института демократии и развития «PolitA» и «Судебно-юридической газеты», пытались сорвать грантовые организации и структуры, которые ориентируются на бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом изданию Взгляд рассказал источник в одной из грантовых организаций, занимающихся продвижением в Украине судебной реформы.

Сразу после начала конференции поступило анонимное сообщение о минировании здания КВЦ «Парковый». Все присутствующие вынуждены были покинуть помещение и около часа ждать на улице, пока работники правоохранительных органов проверят здание.

«Звонил в полицию с сообщением о минировании представитель „Демсокиры“ по просьбе кого-то из людей Порошенко. Мы, со своей стороны, еще до этого сделали все, чтобы отговорить европейцев принимать участие в конференции — звонили в посольства, в Брюссель, лично спикерам», — рассказал он.

Указанная конференция стала уже вторым подобным мероприятием между Украиной и Европейским Союзом. Там должны были обсуждаться проблемы судопроизводства, и европейские депутаты и эксперты планировали обменяться опытом и мнениями непосредственно с украинскими коллегами и судьями.

«Первую конференцию мы „прощелкали“ — они поехали в Брюссель и свободно, без нашего посредничества, встречались с евродепутатами. С украинской стороны там были юристы, судьи, в том числе те, с которыми мы тут боремся. Не сложно догадаться, что они рассказали европейцам. Второй раз такую ошибку мы совершить не могли, поэтому предприняли все усилия, чтобы киевское мероприятие не состоялось. Полностью его сорвать не получилось, но некоторые европейские спикеры не смогли выступить, и это уже плюс. У нас тут все категорично настроены на то, что только наши общественные организации имеют право контактировать с европейцами по теме судебной реформы и вообще по теме любых реформ. Именно мы определяем, кто тут „одиозный судья“, а кто „честный реформатор“. Любые нарушения этого неписанного правила будут жестко пресекаться», — рассказал активист.

Участие людей Порошенко он объяснил давними счетами экс-президента с отдельными представителями украинской судебной системы.

«Судьи в прошлый раз в Брюсселе нажаловались евродепутатам на Порошенко, говорили о давлении и выкручивании рук. Порошенко это все потом передали и это ему очень не понравилось. Петр Алексеевич формирует на Западе определённый имидж — реформатора и европейца. Он точно не хочет выглядеть там врагом независимой судебной системы. Поэтому он не меньше нас был заинтересован в том, чтобы сорвать конференцию и в целом закрыть такой канал общения. Поэтому, когда у нас не получилось отговорить европейцев от участия, они позвонили в полицию и сообщили о „минировании“. Грубо, но эффективно», — рассказал собеседник.

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Издание напоминает, что в киевской конференции приняли участие более 30 участников, среди которых народные депутаты Украины, судьи высших судебных инстанций, ведущие юристы, евродепутаты и специалисты из Европы, США, Израиля.

Как сообщили организаторы, несмотря на все попытки сорвать мероприятие, общение все же произошло. Данный факт, по их мнению, «свидетельствует о заинтересованности европейских специалистов в области права в ведении диалога с украинскими коллегами».

Петр Порошенко, судебная реформа, активисты
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