ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн

По ходатайству прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения помощнику народного депутата, подозреваемому в пособничестве в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.
«Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1,5млн грн залога», — сообщает во вторник вечером пресс-служба САП.
В прокуратуре отметили, что постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней.
В информации не указывается имя указанного помощника нардепа, как и имя самого парламентария. Вместе с тем, как стало известно Капиталу, речь идет об Иване Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом от «Слуги народа» Александром Юрченко.
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