ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко с альтернативой залога в 1,5 млн

По ходатайству прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения помощнику народного депутата, подозреваемому в пособничестве в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

«Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1,5млн грн залога», — сообщает во вторник вечером пресс-служба САП.

В прокуратуре отметили, что постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней.

В информации не указывается имя указанного помощника нардепа, как и имя самого парламентария. Вместе с тем, как стало известно Капиталу, речь идет об Иване Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом от «Слуги народа» Александром Юрченко.