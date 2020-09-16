Компартия КНР усилит контроль над китайским бизнесом

Коммунистическая партия Китая хочет усилить свое влияние на частный сектор экономики страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на новые директивы, опубликованные КПК 15 сентября.

ЦК партии в новых документах призвал Единый фронт (Патриотический единый фронт китайского народа — политическое объединение КНР, возглавляемое Компартией) повысить руководящую роль правительства в частном секторе. Таким образом власти страны намерены решать экономические проблемы на фоне увеличивающейся роли бизнеса в экономике.

Как пишет Bloomberg, будущее влияние новых директив на частных предпринимателей Китая пока трудно оценить. Агентство отмечает, что таким образом Пекин хочет контролировать большую часть национальной экономики, где на долю частного бизнеса приходится сейчас около 60% ВВП.

Bloomberg сообщает, что новые директивы по усилению роли Единого фронта в частном бизнесе являются ответными мерами на изменение ситуации как в национальной, так и в глобальной экономике, а также на давление со стороны США. Единый фронт должен будет создать базу данных предпринимателей и их кадровый резерв.

При этом под контроль Пекина попадают инвесторы, топ-менеджеры и учредители компаний из Гонконга и Макао, которые делают инвестиции в проекты материкового Китая.