В Украине за сутки еще 3 584 случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки, 16 сентября, обнаружили 3584 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 166 244.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Умерли 60 больных с коронавирусом, выздоровели 1 589 человек.