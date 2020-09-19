Украина готова к отопительному сезону на 90%

По состоянию на 18 сентября Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%, а запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ стабильно высокие.
Об этом премьеру Денису Шмыгалю доложили на заседании Антикризисного энергетического штаба, передает «Правительственный портал».
Отмечается, что в рамках заседания обсуждались вопросы готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону.
В заседании, кроме премьера, также приняли участие и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец, министр Кабинета министров Олег Немчинов, нардепы, руководство энергетических предприятий, а также в режиме онлайн присоединились главы ОГА.
«Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа», — заявил Шмыгаль.
Он поручил главам ОГА, Министерству развития общин и территорий, Министерству энергетики, Фонду госимущества и НАК «Нафтогаз Украины» оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.
По итогам заседания Шмыгаль также поручил главам областных госадминистраций еженедельно проводить совещания по подготовке к отопительному сезону и докладывать об их результатах Минэнерго.
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