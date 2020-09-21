САП считает, что у депутата Юрченко может быть незарегистрированное оружие

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко, который подозревается в получении неправомерной выгоды, может владеть незарегистрированным травматическим или огнестрельным оружием.
Об этом в ходе судебного заседания сообщил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
По его словам, в день вручения сообщения о подозрении возле дома Юрченко был обнаружен автомобиль Lexus 470, в салоне которого находился пистолет и мобильный телефон, сообщают Украинские новости.
При этом сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) не могли провести обыск в автомобиле и изъять указанные предметы, поскольку на тот момент не имели разрешения суда.
После получения такого судебного решения детективы НАБУ провели обыск в автомобиле, однако оружия и телефона уже не было.
Вместе с тем прокурор сообщил, что Юрченко не регистрировал право на ношение оружия.
Напомним, Антикоррупционный суд начал избрание меры пресечения депутату Рады Юрченко.
Ранее сообщалось о том, что в четверг, 17 сентября, Александр Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.
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