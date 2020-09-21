Нардеп Юрченко уверяет суд, что ни у кого ничего не вымогал

Народный депутат Украины Александр Юрченко заявляет о безосновательности подозрения, выдвинутого в его адрес.

«Никакого отношения к тому, что представлено в материалах досудебного расследования, я не имею, никакие средства я не брал, никого к предоставлению мне каких-либо средств я не подстрекал и не вымогал», — сказал депутат, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Он заявил, что уголовное преследование необходимо для «давления на тех, кто хочет, чтобы в Украине работало законодательство, регулирующее отходы».

«На меня возложены обязательства бороться с группами влияния... это (уголовное преследование — Ред.) цена борьбы за справедливость», — сказал он.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Александру Юрченко, который подозревается в получении неправомерной выгоды.

Прокурор, обосновывая необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 499 384 млн грн, отметил, что при анализе рисков следует учитывать, что преступление было совершено с использованием служебных полномочий, пособников, подозреваемый часто ездит за границу.

Как сообщалось, 10 сентября НАБУ сообщило о подозрении помощнику нардепа Юрченко по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 (пособничество, принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.