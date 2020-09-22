Разумков предлагает бесплатно кормить детей погибших военнослужащих

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выдвинул проект закона об обеспечении детей военнослужащих, погибших при защите Украины, бесплатным питанием.

«Инициировал проект закона о бесплатном питании для детей военнослужащих, у кого один из родителей погиб во время защиты Украины. Считаю, забота о детях — это вклад в будущее нашего государства», — написал Разумков в соцсети Twitter во вторник.