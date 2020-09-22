Фонд госимущества возобновил подготовку объектов к «Большой приватизации»

Фонд государственного имущества возобновил работу по подготовке крупных объектов к приватизации.
Об этом на пресс-конференции в Киеве сказал председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, сообщает Укринформ.
«Что касается большой приватизации, то Верховная Рада в марте приняла закон, в котором запретила на период пандемии подготовку и организацию аукционов по большой приватизации. Мы провели плодотворные дискуссии со всеми сторонами, и две недели назад Верховная Рада поддержала закон, который снимает запрет с подготовки крупных объектов к приватизации. Подготовка крупных объектов к приватизации довольно продолжительная — от момента выбора советника, утверждения его Кабинетом Министров, проведения аудита, утверждения стартовой цены — это все занимает 9-12 месяцев. Поэтому сейчас мы будем ее продолжать», — сказал Сенниченко.
По его словам, сейчас Фонд государственного имущества проводит с правительством дискуссии относительно бюджетного процесса.
«Чтобы на это были выделены необходимые средства, и в следующем году наш предварительный план в 12 млрд сформирован из перечня объектов, которые включают в себя и облэнерго, и завод „Большевик“, и другие объекты», — отметил Сенниченко.
Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества планирует выйти с предложением к депутатам и членам правительства, чтобы увеличить прогноз поступления от приватизации в следующем году с 6 млрд грн до 12 млрд грн.
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