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Зеленский пригласил азербайджанцев к участию в большой приватизации

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Зеленский пригласил азербайджанцев к участию в большой приватизации

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре рассказал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о ситуации с безопасностью на Донбассе и напомнил, что во время встречи советников лидеров стран-участниц Нормандского формата была подтверждена необходимость соблюдения устойчивого режима прекращения огня, который продолжается вот уже почти два месяца.

«За это время в результате провокации Украина потеряла одного военного, однако в другие дни боевых потерь фактически нет», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Алиев заявил о поддержке со стороны Азербайджана суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Азербайджан относится к Украине как к близкому стратегическому партнеру.

Президенты обсудили ход выполнения ряда масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые при активном участии крупного бизнеса и инвесторов из Азербайджана реализуются в Украине.

«Приятно, что азербайджанские партнеры активно участвуют в реализации важных проектов у нас. Яркий пример — капитальный ремонт 38 километров трассы М-01 «Киев — Чернигов — Новые Яриловичи». Мы также движемся к завершению строительства сервисного хаба на КПВВ «Чонгар», — отметил Зеленский.

Президент Украины отметил динамику двустороннего политического диалога и пригласил азербайджанские компании к участию в большой приватизации. Он также предложил активизировать двустороннее сотрудничество в рамках проектов с ГП «Антонов».

Особое внимание Зеленский и Алиев уделили обсуждению сотрудничества Украины и Азербайджана в культурно-гуманитарной сфере, в спорте, туризме и сфере межчеловеческих контактов.

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Также президент Украины поблагодарил за то, что Азербайджанский национальный музей ковра реализовал проект первой леди Украины и предоставляет туристам услуги украиноязычного аудиогида.

«Мне особенно приятно, что музей сделал Украине этот замечательный подарок ко Дню Независимости нашей страны — с августа текущего года „заговорил“ по-украински», — сказал глава Украинского государства.

Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Зеленский
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