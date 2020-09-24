Израиль возвращает жесткий карантин из-за коронавируса

Правительство Израиля вводит полный карантин на две недели с 25 сентября в рамках борьбы со второй волной коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, опубликованному в Фейсбуке.

«Вторая волна коронавируса бьёт по всем странам мира, и по нам тоже. Заболеваемость в Израиле растёт, растёт число тяжелобольных и, к сожалению, число умерших... Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу и продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будет ещё две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: всё зависит от показателей заболеваемости», — говорится в заявлении.

Локдаун продлится до 10 октября. Детали полного карантина премьер не представил.

18 сентября Израиль ввел второй общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19. Это связано с существенным увеличением новых случаев заражения, а также ростом количества тяжелобольных пациентов.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 24 сентября в Израиле зафиксировано 206,3 тыс. случаев COVID-19, из которых — 1 335 летальных, еще 148 075 человек выздоровели.

Всего в мире зарегистрировали более 32 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже более 23,6 млн человек.