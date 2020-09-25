Ринат Ахметов продал сеть АЗК «Параллель»

Финансово-промышленный холдинг SCM Рината Ахметова продал принадлежащую ей сеть автозаправочных станций «Параллель», сообщило отраслевое интернет-издание Encorr со ссылкой на источники.
По данным издания, покупателем выступил не действующий игрок розничного рынка, а либо оптовый трейдер, либо владелец небольшой сети, желающий развивать данное направление.
В то же время в пресс-службе SCM агентству «Интерфакс-Украина» не стали комментировать достоверность сообщения о продаже своих АЗС.
«Слухи и предположения о каких-либо сделках мы не комментируем», — сказал пресс-секретарь SCM Евгений Бузыкин.
«Параллель» реализует свое топливо на 60 АЗК и АЗС в Днепропетровской, Запорожской областях и подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.
«Параллель-М ЛТД» контролирует компания Parallel Nafta Ltd., дочерняя компания группы «СКМ» Рината Ахметова.
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