Ринат Ахметов продал сеть АЗК «Параллель»

Финансово-промышленный холдинг SCM Рината Ахметова продал принадлежащую ей сеть автозаправочных станций «Параллель», сообщило отраслевое интернет-издание Encorr со ссылкой на источники.

По данным издания, покупателем выступил не действующий игрок розничного рынка, а либо оптовый трейдер, либо владелец небольшой сети, желающий развивать данное направление.

В то же время в пресс-службе SCM агентству «Интерфакс-Украина» не стали комментировать достоверность сообщения о продаже своих АЗС.

«Слухи и предположения о каких-либо сделках мы не комментируем», — сказал пресс-секретарь SCM Евгений Бузыкин.

«Параллель» реализует свое топливо на 60 АЗК и АЗС в Днепропетровской, Запорожской областях и подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

«Параллель-М ЛТД» контролирует компания Parallel Nafta Ltd., дочерняя компания группы «СКМ» Рината Ахметова.