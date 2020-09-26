Зеленский в Донецкой области пообедал с военными и вручил награды

Президент Владимир Зеленский на Донетчине посетил базовый лагерь Главного управления разведки и вручил награды военным.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, сил защищать нашу независимость», — обратился президент к военнослужащим.

Отмечается, что глава государства ознакомился с условиями проживания военнослужащих, осмотрел современные комфортные модули, в которых проживает личный состав.

Кроме того, Зеленский пообедал с военными.

Как рассказали в ОП, в солдатской столовой он попробовал борщ и рисовую кашу и «остался доволен» блюдами, которыми кормят военнослужащих.

Также президент вручил военным государственные награды.

Президент Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Донецкой области, где планирует провести совещание по вопросам работы ТКГ.