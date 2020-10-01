США введут санкций против Беларуси после Евросоюза

Вашингтон воздержится от санкций в отношении Беларуси и не станет присоединяться к ограничениям, ранее введенным Великобританией и Канадой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Во вторник Лондон и Оттава запретили въезд и заморозили активы президента Беларуси Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и еще шестерых высокопоставленных чиновников.

Как пишет Reuters, США пока не будут присоединяться к санкциям, поскольку в Белом доме рассчитывают на консенсус между странами Еврозоны на заседании Европейского совета на этой неделе. Ранее Кипр заблокировал европейские санкции против Минска.

Один из собеседников агентства отметил, что пакет мер против Беларуси уже подготовлен властями Соединенных Штатов. Однако о сроках их введения пока что ничего не известно.

На Западе не признают итоги президентских выборов в Беларуси, считая их сфальсифицированными, многие из стран заявили о нелегитимности Лукашенко. Кроме того, в ЕС, Канаде и США обвинили Минск в нарушении прав человека из-за насилия со стороны силовиков во время продолжающихся в стране протестов.

29 сентября Великобритания и Канада внесли в санкционные списки президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и помощника по нацбезопасности Виктора, а также нескольких высокопоставленных силовиков.

В начале сентября страны ЕС также обсуждали и были готовы ввести санкции против Минска, однако инициативу заблокировал Кипр, наложив вето (для одобрения законопроекта необходимы голоса всех 27 стран-участник Евросоюза). Никосия заняла принципиальную позицию и добивается санкций против Турции, ведущей разработку газа в спорных водах Восточного Средиземноморья.