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Трамп вновь обвинил Байдена в том, что его сын получал выплаты из-за рубежа

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Трамп вновь обвинил Байдена в том, что его сын получал выплаты из-за рубежа

Президент США Дональд Трамп в очередной раз упрекнул кандидата от Демократической партии на высший государственный пост Джозефа Байдена в том, что его сын Хантер якобы получал выплаты из-за рубежа. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал, выступая в среду перед сторонниками в штате Миннесота.

«Как вы все видели, Байден (на состоявшихся во вторник теледебатах, — Ред.) также отказался объяснить, почему его сын Хантер получил $3,5 млн от супруги бывшего мэра Москвы, — напомнил Трамп. — И они еще что-то говорят обо мне и России». «Я не веду никаких дел с Россией», — констатировал американский лидер. Он также указал, что Хантер Байден получал средства из Китая.

На аналогичный выпад Трампа в ходе теледебатов Байден во вторник ответил, что «это неправда». «Мой сын не сделал ничего плохого», — отметил он. По словам Байдена, позиция Трампа «была полностью и тщательно опровергнута». На это президент США отметил, что сведения относительно зарубежных выплат сыну Байдена являются фактами.

Согласно документу, подготовленному сенатором Роном Джонсоном (от штата Висконсин) и Чаком Грассли (от штата Айова), фирма Rosemont Seneca Thornton, одним из основателей которой является Хантер Байден, «получила $3,5 млн по безналичному расчету» от российской предпринимательницы Батуриной. По мнению авторов доклада, Байден-младший и члены его семьи участвовали в деятельности «масштабной финансовой сети, которая объединяла их с иностранными гражданами и правительствами по всему миру».

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В документе также упоминаются денежные переводы, связанные с членством Байдена-младшего в правлении украинской газодобывающей компании Burisma. Утверждается, что Хантер Байден, его семья и деловой партнер Девон Арчер «получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым». Кроме того, Байден-младший предположительно сотрудничал с гражданами КНР, связанными с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией Китая.

Дональд Трамп, выборы в США, Джо Байден
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