Из «коронавирусного» фонда уже использовали 39% средств

Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 29 сентября было использовано 25,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
По состоянию на 29 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 25,8 млрд грн, или 39% выделенных средств. В частности, на здравоохранение использовано 2,7 млрд грн (17% выделенных средств).
В сфере здравоохранения из Фонда также предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (на сегодня эти средства в полном объеме переданы главному распорядителю — Министерству здравоохранения (Минздраву) — и почти 3 млрд грн — на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых сейчас использовано 553,5 млн грн.
Кроме средств Фонда, отмечают в Минфине, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 4,8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19. Кроме того, из средств местных бюджетов потрачено 3,3 млрд грн (по состоянию на 24 сентября 2020 года) на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.
Напомним, что Кабинет Министров 22 апреля 2020 года утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Сначала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн, эти средства были предусмотрены в государственном бюджете. С учетом изменений, принятых законами Украины и решениями правительства, объем Фонда составил 66 млрд грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016