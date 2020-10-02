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Из «коронавирусного» фонда уже использовали 39% средств

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Из «коронавирусного» фонда уже использовали 39% средств

Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 29 сентября было использовано 25,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По состоянию на 29 сентября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 25,8 млрд грн, или 39% выделенных средств. В частности, на здравоохранение использовано 2,7 млрд грн (17% выделенных средств).
В сфере здравоохранения из Фонда также предусмотрено выделение 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (на сегодня эти средства в полном объеме переданы главному распорядителю — Министерству здравоохранения (Минздраву) — и почти 3 млрд грн — на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения, из которых сейчас использовано 553,5 млн грн.

Кроме средств Фонда, отмечают в Минфине, меры по противодействию COVID-19 финансируются также из других источников. Так, по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 4,8 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19. Кроме того, из средств местных бюджетов потрачено 3,3 млрд грн (по состоянию на 24 сентября 2020 года) на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.

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Напомним, что Кабинет Министров 22 апреля 2020 года утвердил порядок использования средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Сначала в Фонд закладывалось 64,7 млрд грн, эти средства были предусмотрены в государственном бюджете. С учетом изменений, принятых законами Украины и решениями правительства, объем Фонда составил 66 млрд грн.

Минфин, коронавирус
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