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Кабмин назначил выплаты семьям погибших и потерявшим жилье в результате пожаров в Луганской области

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Кабмин назначил выплаты семьям погибших и потерявшим жилье в результате пожаров в Луганской области

Пострадавшие в ходе пожаров в Луганской области получат выплаты за полностью утраченное жилье в размере 300 тыс. грн, семьи погибших — 200 тыс. грн, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«И в прошлый, и в этот раз стратегия государства остается аналогичной. Сумма средств из резервного фонда будет выделена непосредственно, когда будет возможность посчитать убытки», — сказал он по результатам совещания в ходе рабочей поездки в Северодонецк (Луганская обл.) в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

В частности, по словам Шмыгаля, пострадавшие от пожаров получат за полностью утраченный дом 300 тыс. грн, 50 тыс. грн — на капитальный ремонт в частично разрушенных домах, 20 тыс. — возмещение потерь. Семьям погибшихм в результате пожаров будет выплачено по 200 тыс. грн.

Как сообщалось, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 19 тыс. га. По состоянию на утро пятницы ГСЧС сообщила о девяти погибших и 17 госпитализированных.

Причины возгорания лесных массивов и жилых домов в прилегающих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств. Предварительная правовая квалификация — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

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Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

пожар, Луганская область, Кабмин
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