Черногория лидирует в Европе по распространению коронавируса

Черногория стала лидером в Европе по распространению коронавируса. Об этом сообщают в субботу местные СМИ.
По их данным, уровень распространения заболевания в стране составил 1 699 человек на 100 тыс. населения, на втором месте идет Армения, на третьем — Испания. В то же время СМИ утверждают, что официальные данные Минздрава Черногории по заболеваемости могут быть сильно занижены.
«Заразившихся коронавирусом минимум в три раза больше, чем регистрируется. Учитывая уровень общественной организации, качество медицинской службы и кадровую структуру, оправдания для такого количества заразившихся нет», — цитируют там врача-эпидемиолога Новицу Вуйошевича.
По последним данным Минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом достигло 11 690 человек, умерли 172. За последние сутки выявлено 130 новых случаев.
Власти Черногории позже всех в Европе признали наличие зараженных в стране. Затем, в преддверии туристического сезона и парламентских выборов, правительство отчиталось о полной победе над COVID-19, объявив 25 мая страну «зоной, свободной от коронавируса». Несмотря на новые случаи заражения, черногорские власти открыли границы, обязав туристов сдавать тест перед въездом в страну.
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