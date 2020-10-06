Зеленскому доверяют почти 38% украинцев

сентября, презентованные на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник.
Главе государства полностью доверяют 13,8% опрошенных, скорее доверяют — 23,9%, скорее не доверяют — 29%, совсем не доверяют 27,5%. Остальные респонденты затруднились с ответом на этот вопрос.
Национальному банку полностью доверяют 3,3% респондентов, скорее доверяют — 20,6%, скорее не доверяют — 36,4% и совсем не доверяют 28,9% опрошенных.
Кабинету министров полностью доверяют 3,9%, скорее доверяют — 18,1%, скорее не доверяют — 39% и совсем не доверяют 32,5% опрошенных.
Верховной Раде полностью доверяют 2,8% респондентов, скорее доверяют — 16,4%, скорее не доверяют — 40,7% и совсем не доверяют 34,7% опрошенных.
Согласно результатам исследования, баланс доверия-недоверия Зеленскому в сентябре составил −18,8%, в то время как в декабре 2019 года — +31,5%, в июне 2020 года — −8,9%, июле — −11,5%, августе — −15,6%.
Баланс доверия-недоверия НБУ в сентябре составил −41,4% (в декабре 2019 года — −38%), Кабинета министров — −49,5% (в декабре — −19%), Верховной Рады — −56,2% (в декабре — −28%).
В ходе полевого этапа исследования 20-29 сентября было опрошено методом личного интервью по месту проживания респондента 3014 человек. Стандартная погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.
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