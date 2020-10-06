Кабмин одобрил передачу акций «Центрэнерго» и имущества госшахт в новосозданное АО

Правительство Украины утвердило план мер по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО «Центрэнерго», соответствующее распоряжение № 1215 от 5 октября опубликовано на сайте правительства.

«...внести в установленном порядке Кабинету министров проект решения о создании АО, в уставный капитал которого передаются корпоративные права ПАО „Центрэнерго“ и имущество угледобывающих предприятий (шахт) согласно перечню, определенному комиссией», — такое поручение Фонду госимущества со сроком исполнения 31 марта 2021 года содержится в документе.