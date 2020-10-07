В Польше ждут значительного роста смертей от коронавируса

С субботы Варшава почти наверняка будет в желтой зоне карантина — более чем в 100 уездов страны введут ограничения.
Об этом 7 октября заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич, сообщает украинская служба Польского Радио.
Министерство здравоохранения Польши заявило, что лабораторные исследования подтвердили заражение еще в 3 003 человек. 75 пациентов умерли от COVID-19. Это наибольшее количество заражений и смертей от начала пандемии.
«По состоянию на субботу в красной и желтой зонах уже 51 уезд — там применяются дополнительные ограничения — 17 в красной и 34 в желтой. Красная зона включает, в частности, Сопот, а желтая зона — Гданьск, Гдыню, Жешув, Кельце, Новый Сонч и Щецин. Варшава обозначена как город с так называемым предупреждением», — заявил Андрусевич.
В красной зоне также появится новое ограничение — работа ресторанов, пабов и баров до 22:00. Обязанность закрывать рот и нос на открытом воздухе, в свою очередь, будет продолжена и будет применяться также в желтой зоне, а не только в красной зоне.
Представитель Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич заявил, что в ближайшие дни мы будем иметь дело с достаточно большим количеством смертей. В среду ведомство здоровья сообщило о 75 смертей, а накануне — о 58.
С начала эпидемии в Польше было подтверждено более 107 000 заражений коронавируса. Всего в Польше из-за заражения коронавируса умерло меньше 3 000 человек, а более 75 000 инфицированных выздоровели.
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