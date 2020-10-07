Войти
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн
евроинтеграция
Во время Саммита Украина-ЕС подписаны соглашения на общую сумму €390 млн
Трамп распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера
решение
Трамп распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Польше ждут значительного роста смертей от коронавируса

318
В Польше ждут значительного роста смертей от коронавируса

С субботы Варшава почти наверняка будет в желтой зоне карантина — более чем в 100 уездов страны введут ограничения.

Об этом 7 октября заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич, сообщает украинская служба Польского Радио.

Министерство здравоохранения Польши заявило, что лабораторные исследования подтвердили заражение еще в 3 003 человек. 75 пациентов умерли от COVID-19. Это наибольшее количество заражений и смертей от начала пандемии.

«По состоянию на субботу в красной и желтой зонах уже 51 уезд — там применяются дополнительные ограничения — 17 в красной и 34 в желтой. Красная зона включает, в частности, Сопот, а желтая зона — Гданьск, Гдыню, Жешув, Кельце, Новый Сонч и Щецин. Варшава обозначена как город с так называемым предупреждением», — заявил Андрусевич.

В красной зоне также появится новое ограничение — работа ресторанов, пабов и баров до 22:00. Обязанность закрывать рот и нос на открытом воздухе, в свою очередь, будет продолжена и будет применяться также в желтой зоне, а не только в красной зоне.

Читайте также: СМИ узнали детали санкций против России из-за отравления Навального

Представитель Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич заявил, что в ближайшие дни мы будем иметь дело с достаточно большим количеством смертей. В среду ведомство здоровья сообщило о 75 смертей, а накануне — о 58.

С начала эпидемии в Польше было подтверждено более 107 000 заражений коронавируса. Всего в Польше из-за заражения коронавируса умерло меньше 3 000 человек, а более 75 000 инфицированных выздоровели.

Польша, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 октября 2020
Вторник, 6 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Чума на оба ваши дома! И на все биолабы

Во время недавнего селекторного совещания с Кабмином Владимир Зеленский высказал здравую мысль о том, что Украине нужно создать биологическую лабораторию для разработки вакцины от коронавируса. Мысль хорошая! Странно, что она не пришла в голову Зеленскому раньше, на старте эпидемии COVID-19. В январе или феврале такая инициатива прозвучала бы более уместно. А, может быть, президент не знает, что на территории Украины действуют 10 биолабораторий, 3 института и одна система контроля за патогенами?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О ВВП и борцах за народное счастье

Зацикленность мейнстримных экономистов на росте ВВП и выводе из этого оценки уровня жизни достигла истерических высот. Зададимся вопросом: рост ВВП на 5% – это хорошо или плохо? Несмотря на первый позыв интуиции, однозначный вывод сделать невозможно. Допустим ВВП вырос на 5%, но население увеличилось на 10%. Теперь интуиция правильно подсказывает, что несмотря на рост ВВП, жизнь среднего гражданина лучше не стала. Она даже не осталась на прежнем уровне, а очень сильно ухудшилась.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016