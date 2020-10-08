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Суд признал законными претензии налоговой к «ОККО» на 600 миллионов

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Суд признал законными претензии налоговой к «ОККО» на 600 миллионов

Восьмой апелляционный админсуд удовлетворил апелляцию Офиса крупных налогоплательщиков ГНС относительно занижения «ОККО-Нефтепродукт» (его правопреемник — ООО «Энерготрейд ресурс») и налогового обязательства по акцизному налогу более чем на 600 млн грн.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на материалы дела.

Согласно судебным материалам, во время проверки налоговики установили занижение налогового обязательства по акцизному налогу более чем 600 млн грн.

По результатам этого были приняты соответствующие налоговые уведомления-решения, которые ЧП «ОККО-Нефтепродукт» обжаловало в судебном порядке.

Львовский окружной админсуд отменил эти налоговые уведомления-решения на основании другого судебного решения, которым было отменен приказ на проведение налоговой проверки.

В то же время Восьмой апелляционный админсуд согласился с доводами Офиса крупных налогоплательщиков ГНС, «само по себе отмена приказа о проведении проверки после фактического проведения таковой не может быть достаточным основанием для отмены налоговых уведомлений-решений при доказанности фактов нарушения налогового законодательства лицом».

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Согласно судебным материалам, ЧП «ОККО-Нефтепродукт» по поручению ЧП «ОККО-Бизнес» и ЧП «ОККО-Бизнес Контракт» занималось реализацией нефтепродуктов и сжиженного газа через сеть собственных/арендованных АЗС.

Как установили налоговики, ЧП «ОККО-Бизнес Контракт» и ЧП «ОККО-Бизнес» не были зарегистрированы как плательщики акцизного налога с реализации топлива в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, не декларировались и не платили этот налог.

ОККО, налоговая
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