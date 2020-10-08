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У Кравчука нет полномочий, у Зеленского – политической воли: вот почему Украина заблокировала минский процесс - Розенбаум

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У Кравчука нет полномочий, у Зеленского – политической воли: вот почему Украина заблокировала минский процесс - Розенбаум

У Кравчука нет полномочий, у Зеленского — политической воли: именно поэтому Украина заблокировала минский процесс.

Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил политический эксперт и блогер Сергей Розенбаум.

По мнению Розенбаума, перемирие на Донбассе, о котором так любят рассказывать украинские чиновники — это не только «перестать стрелять». Это составляющая часть всеобъемлющего урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. И вот здесь вся работа оказалась заблокированной — украинские власти не готовы выполнять Минск. Поэтому работа ТКГ превратилась на пустую трату времени — украинские представители не имеют ни полномочий о чем-либо договариваться, ни политической воли президента и Верховной Рады на достижение мира.

После саммита «нормандской четвёрки» в Париже представители неподконтрольной части Донбасса неоднократно требовали от Украины выполнения политических обязательств по Минским соглашениям: представить на обсуждение и согласование проект поправок в Конституцию Украины, учитывающий особенности ОРДЛО, проект внесения в Закон об особом статусе поправок, которые позволят обеспечить реальный особый статус на постоянной основе, проект закона о всеобщей амнистии и после этого закона о внеочередных выборах. Кроме того, более полугода Донбасс безуспешно требовал обещанные Украиной предложения по перечню иных законов и актов, которые нужно корректировать, отменять или принимать, чтобы особый статус действительно функционировал. Это адекватные просьбы, обоснованные положениями Минских соглашений, которые обе стороны конфликта обязались выполнять.

Но, как проанализировал в своей статье политолог Кирилл Киквидзе, украинская сторона полностью игнорировала все обращения. Проект конституции не внесен в ТКГ до сих пор. В результате в конце мая 2020 г. представители Донбасса сами внесли проект закона об особом статусе, который также был проигнорирован Украиной. После нажима со стороны России и ОБСЕ украинская сторона в конце июня 2020 г. представила свой проект закона об особом статусе и закона об амнистии. При этом проект Донецка и Луганска Украина продолжает игнорировать — никаких замечаний и возражений не представлено. Письменные замечания «ДНР» и «ЛНР» к украинскому проекту по амнистии, где нет всеобщей амнистии, тоже проигнорированы.

Уже 15 июля 2020 г. Верховной Радой Украины принято постановление № 3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году», четвертый пункт которого касается выборов на неподконтрольной территории и содержит условия, которые полностью противоречат Минским соглашениям. Тем самым, Рада показала, что законодательная власть не намерена принимать законы, соответствующие Минску, даже если они будут предварительно согласованы в ТКГ.

Представители Донбасса в ТКГ незамедлительно потребовали привести все положения этого постановления, касающиеся неподконтрольных территорий, в полное соответствие с Минскими соглашениями. Ими был предложен вариант возможных поправок в постановление. Предложения были проигнорированы. Украинские представители, в том числе вошедшие в состав делегации Украины народные депутаты, заявляют, что не могут влиять на позицию Рады.

Таким образом, де-факто у украинской делегации отсутствуют полномочия на согласование документов по политическому урегулированию. Тем не менее, украинская делегация настаивает на том, чтобы «для галочки» отработать и утвердить некие тексты, а что с ними делать, Рада, мол, «решит сама». При этом Верховная Рада с 15 июля 2020 г. и до настоящего времени по факту не сделала ничего, чтобы подтвердить обязательства законодательной власти по реализации Минских соглашений. Речь идет именно об обязательствах, а не о «политических договоренностях», т.к. Комплекс Мер во всей своей полноте был одобрен Советом Безопасности ООН, резолюции которого обязательны для выполнения любым государством, к которому они относятся. Если украинская делегация не имеет полномочий от Рады договариваться в рамках Минских соглашений, это касается не только политики, но и всех аспектов урегулирования.

Из-за упомянутой позиции Рады и представителей Украины вся работа по урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями оказалась заблокированной. Поскольку заблокированной оказалась политическая часть Минских соглашений, без реализации которой конфликт не урегулировать, заблокированными оказались и все остальные аспекты «Минска» — любые достигнутые ТКГ решения могут легко быть дезавуированы, либо будут носить временный характер. Единственным исключением может являться прекращение огня, поскольку предотвращение эскалации конфликта, стрельбы и убийства людей останется актуальным, даже если Украина откажется от «Минска».

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В целом, пишет Киквидзе, ситуация вызывает опасения, что Украина планирует либо заморозить конфликт, либо решить его силовым способом. Ни то, ни другое — недопустимо и неприемлемо для Донбасса.

«Это хороший анализ и констатация существующего положения дел. Но важно также понимать и причины, из-за которых украинская власть заняла позицию „страуса“. Президент Зеленский и его команда, вместо того, чтобы навести порядок в стране, обеспечить законность и укрепить позиции властных институтов, своими непрофессиональными действиями добили эти институты, попав под сильное влияние западных кураторов и своих „родных“ национал-радикалов. Теперь получается, что от общества есть сильный запрос на достижение мира на Донбассе, но ни Запад, ни радикальные группировки не дадут этого сделать. Им выгоднее управлять страной в состоянии хаоса, с очень слабым президентом, своими людьми в правительстве и парламенте. И не похоже, что Зеленский сможет выбраться из этого болота» — отметил Розенбаум.

Минские договоренности, Сергей Розенбаум
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