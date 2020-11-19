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План Кравчука дискредитирует мирный процесс, поскольку проведение выборов в ОРДЛО в марте является нереалистичным, - Розенбаум

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План Кравчука дискредитирует мирный процесс, поскольку проведение выборов в ОРДЛО в марте является нереалистичным, - Розенбаум

План Кравчука, который нынешняя украинская власть позиционирует как попытку разблокировать политический процесс урегулирования конфликта на Донбассе, предусматривает проведение выборов в ОРДЛО не позднее 31 марта следующего года. То есть, через 4,5 месяца. Это попросту невозможно. А сам план похож на попытку Киева заблокировать мирный процесс. Об этом заявил политический обозреватель Сергей Розенбаум.

По его словам, чтобы выбирать - нужно понимать, кого и в какие органы. Но Украина до сих пор не внесла изменения в Конституцию в части децентрализации с учетом особенностей ОРДЛО. А это три чтения законопроекта в парламенте, которые должны рассматриваться на разных сессиях Рады. Затем должны быть согласованы законопроекты, которые бы гарантировали особый статус ОРДЛО на постоянной основе. В этих документах как раз и должна быть прописана система, состав и полномочия местных органов власти в ОРДЛО, которые должны быть избраны на выборах. Это очень длительных процесс, который только совершенно далекий от понимания мирного процесса человек мог вместить в четыре с половиной месяца.

Еще один важный момент. В украинском документе нет ни слова о формировании в ОРДЛО отрядов народной милиции, но в разделе о выборах есть упоминание о неких отрядах, присягнувших на верность Украине, которые будут совместно с патрулями Нацполиции обеспечивать порядок во время избирательного процесса. Возникает вопрос – кто и как будет создавать эти отряды, если местных органов власти в ОРДЛО на тот момент еще не будет, как и закона о народной милиции?

Также Киев предлагает сформировать в составе СММ ОБСЕ правоохранительных подразделений для охраны общественного порядка в составе 1,5 тысяч человек. Это идет вразрез с Минскими соглашениями. К тому же, совершенно неясно, где ОБСЕ будет так быстро набирать такой большой отряд бывших силовиков, и кто за это заплатит.

И самое удивительное – Киев предлагает согласовать закон о выборах в ОРДЛО до… 1 декабря. То есть, за 17 дней вопрос, который не может быть решен вот уже 5 лет ввиду отказа Украины выполнять Минские соглашения, по идее «зеленой власти» должен быть решен за 17 дней! Очевидно, что никто в Киеве не верит в то, что это возможно. К тому же, в документе прописана крайняя дата принятия закона о выборах в ОРДЛО – это 17 декабря. Получается, что Офис президента считает Раду карманным органом, если даже не считается с мнением народных депутатов. А вдруг парламент откажется? При этом, как только речь заходит хотя бы об обсуждении дорожной карты Донецка и Луганска, вся наша украинская делегация хором говорит, что не имеет полномочий диктовать Верховной Раде, какие документы ей принимать.

На лицо банальная попытка дискредитировать процесс урегулирования конфликта. В плане Кравчука нарушена вся последовательность выполнения Минских соглашений, указаны абсолютно нереалистичные даты предполагаемых инициатив, многие нормы идут вразрез с положениями «Минска». Совершенно очевидно, что ни Москва, ни Донецк, ни Луганск никогда не согласятся на план, который настолько противоречит достигнутым ранее договоренностям, утвержденным мировым сообществом.

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«Теоретически, Украина могла бы предложить какую-то альтернативу, предложив властям ОРДЛО обмен уступками. Но в плане Кравчука таких уступок со стороны Украины нет. Поэтому этот план мертворожден. Россия устами Грызлова уже назвала план Кравчука по Донбассу полным противоречием Минских соглашений, который предназначен исключительно для созыва очередного саммита "нормандского формата". В итоге, даже этого Киев не сможет достигнуть с таким подходом» - отметил Розенбаум.

Леонид Кравчук, Донбасс, Сергей Розенбаум
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