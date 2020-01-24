Зеленский призвал израильский бизнес инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Иерусалиме с представителями деловых кругов Израиля и призвал их инвестировать в Украину.
«Сегодня перед вами Украина — молодая, очень энергичная, которая хочет меняться, изучает технологии, хочет быть экономически либеральной. Украина хочет видеть большие инвестиции», — сказал глава государства представителям израильского бизнеса, сообщает пресс-служба президента Украины.
Зеленский отметил, что в Украине принимают законы, которые помогают бизнесу, например, законы о деоффшоризации, дерегуляции и о концессии.
«Как только мы принимаем законы, сразу видим результат. Например, мы начали концессию портов. У нас состоялись конкурсы, и уже заводят деньги в один из портов. Туда заходят инвестиции в размере более миллиарда долларов», — указал он.
Президент представил программы, которые Украина предлагает инвесторам, и рассказал о современных проектах, которые облегчат жизнь бизнесу и людям в стране.
«Мы хотим быть среди первых в развитии технологий в мире. Мы разрабатываем большой проект „Государство в смартфоне“. Все возможные государственные услуги будут в смартфоне», — сказал он и показал на примере своего телефона, как будет работать эта система.
В частности, с помощью смартфона можно будет получить водительские права и оформить различные документы.
Участники встречи согласились, что Украина должна улучшать налоговую систему, уменьшать влияние государственной бюрократии на бизнес и защищать инвестиции от коррупции.
Во встрече приняли участие представители цифрового бизнеса, IT, владельцы строительных, инфраструктурных компаний, фирм, производящих оборудование, руководители венчурных фондов и т.д. с совокупным бюджетом в миллиарды долларов.
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