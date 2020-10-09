Шесть тысяч украинских частных компаний имеют бенефициаров из Кипра

В Украине более 6 тысяч юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждан.

К таким выводам в исследовании бизнес-связей между Украиной и Кипром пришли аналитики YouControl.

Еще недавно Кипр считался оффшорным государством, которое скрывало реальных владельцев зарегистрированного там бизнеса. Но после вступления в Европейский Союз реестры кипрских компаний стали значительно более прозрачными.

Поэтому установить, кто действительно владеет украинской фирмой через островную посредницу, стало значительно проще, пишут аналитики.

В Украине более 6 тысяч юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждан. К тому же кипрские компании присутствуют в около 30% юрлиц с иностранными учредителями и являются популярным местом среди других юрисдикций.

В основном, речь идет о компаниях в сферах тяжелой промышленности, страхования, недвижимости и коммуникаций. Юристы объясняют присутствие киприотов в акционерных обществах тем, что это — отголоски приватизации еще 90-х годов, и в основном за этими кипрскими компаниями стоят украинские олигархи.

«Роль кипрских компаний за то время, что прошло с 1990-х годов, когда они впервые начали появляться в структуре украинских предприятий, сильно изменилась. Если в то время в оффшорных юрисдикциях прятались реальные владельцы предприятий, то сейчас Кипр — это скорее налоговый рай и „окно в Европу“ благодаря системе английского права, которая там применяется», — говорит заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

«Отдельно можно отметить и давнюю привычку украинских олигархов регистрировать бизнес на Кипре, но не для анонимности, а чтобы защитить его как от возможных арестов по уголовным производствам или рейдерства», — добавляет она.

Большинство компаний, которые имеют кипрских бенефициаров, работают в сфере услуг. Так, аналитики подсчитали, что 1986 компаний, имеющих островную прописку своих основателей, работают в сфере недвижимости, 1116 — в оптовой и розничной торговле, а 326 предоставляют различные финансовые услуги.

Связанные с кипрскими юридическими и физическими лицами и 226 производителей электроэнергии и 209 фирм, занимающихся выращиванием зерновых.

Большая часть этих компаний принадлежит к малому бизнесу с оборотом менее 2 миллионов евро. Таких компаний аналитики насчитали 2388. Значительно меньше в списке оказалось представителей среднего и крупного бизнеса — 554 и 459 соответственно.

Как определили аналитики YouControl, крупнейшие по выручке компании с кипрским капиталом относятся к тяжелой промышленности, энергетике, сфере торговли, сельского хозяйства и транспорта. Большинство из них имеет только кипрские компании в своем составе.

Аналитики отмечают, что Кипр и до сих пор остается для Украины одним из важнейших финансовых партнеров. По данным Национального банка, за 2019 год основной страной-источником прямых иностранных инвестиций в капитал Украины был именно Кипр с более 16 млрд долларов, что почти на 3 млрд долларов больше, чем в 2018-м, и составляет около трети от всех поступлений.