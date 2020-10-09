Войти
Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити
резонанс
Зеленский призвал британский бизнес участвовать в проекте создания Киев-Сити
Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом
позиция
Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Шесть тысяч украинских частных компаний имеют бенефициаров из Кипра

465
Шесть тысяч украинских частных компаний имеют бенефициаров из Кипра

В Украине более 6 тысяч юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждан.

К таким выводам в исследовании бизнес-связей между Украиной и Кипром пришли аналитики YouControl.

Еще недавно Кипр считался оффшорным государством, которое скрывало реальных владельцев зарегистрированного там бизнеса. Но после вступления в Европейский Союз реестры кипрских компаний стали значительно более прозрачными.

Поэтому установить, кто действительно владеет украинской фирмой через островную посредницу, стало значительно проще, пишут аналитики.

В Украине более 6 тысяч юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждан. К тому же кипрские компании присутствуют в около 30% юрлиц с иностранными учредителями и являются популярным местом среди других юрисдикций.

В основном, речь идет о компаниях в сферах тяжелой промышленности, страхования, недвижимости и коммуникаций. Юристы объясняют присутствие киприотов в акционерных обществах тем, что это — отголоски приватизации еще 90-х годов, и в основном за этими кипрскими компаниями стоят украинские олигархи.

«Роль кипрских компаний за то время, что прошло с 1990-х годов, когда они впервые начали появляться в структуре украинских предприятий, сильно изменилась. Если в то время в оффшорных юрисдикциях прятались реальные владельцы предприятий, то сейчас Кипр — это скорее налоговый рай и „окно в Европу“ благодаря системе английского права, которая там применяется», — говорит заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

«Отдельно можно отметить и давнюю привычку украинских олигархов регистрировать бизнес на Кипре, но не для анонимности, а чтобы защитить его как от возможных арестов по уголовным производствам или рейдерства», — добавляет она.

Большинство компаний, которые имеют кипрских бенефициаров, работают в сфере услуг. Так, аналитики подсчитали, что 1986 компаний, имеющих островную прописку своих основателей, работают в сфере недвижимости, 1116 — в оптовой и розничной торговле, а 326 предоставляют различные финансовые услуги.

Связанные с кипрскими юридическими и физическими лицами и 226 производителей электроэнергии и 209 фирм, занимающихся выращиванием зерновых.

Большая часть этих компаний принадлежит к малому бизнесу с оборотом менее 2 миллионов евро. Таких компаний аналитики насчитали 2388. Значительно меньше в списке оказалось представителей среднего и крупного бизнеса — 554 и 459 соответственно.

Как определили аналитики YouControl, крупнейшие по выручке компании с кипрским капиталом относятся к тяжелой промышленности, энергетике, сфере торговли, сельского хозяйства и транспорта. Большинство из них имеет только кипрские компании в своем составе.

Читайте также: Мэр Умани заболел COVID-19

Аналитики отмечают, что Кипр и до сих пор остается для Украины одним из важнейших финансовых партнеров. По данным Национального банка, за 2019 год основной страной-источником прямых иностранных инвестиций в капитал Украины был именно Кипр с более 16 млрд долларов, что почти на 3 млрд долларов больше, чем в 2018-м, и составляет около трети от всех поступлений.

Кипр
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 октября 2020
Четверг, 8 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Украине нужна новая биолаборатория для разработки вакцины против COVID-19. Еще одна?!

22 сентября президент Владимир Зеленский по селектору проводил совещание с членами Кабмина, на котором призвал заложить в бюджет средства «на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые». А ведь всего несколько месяцев назад Офис президента клялся и божился, что вопрос биолабораторий – это вообще не компетенция Зеленского. Как это понимать?
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Станет ли мир лучше через 10 лет?

Некоторые люди предпочтут постоянно жить в виртуальной реальности, в то время как машины будут спасать их мышцы от атрофии. Их «географический след» уменьшится, а значит, на планете сможет жить больше людей. Будут созданы миллионы искусственных миров, чтобы справиться с огромными географическими следами общества. Будет ли мир лучше? Я понятия не имею. Время покажет.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Чума на оба ваши дома! И на все биолабы

Во время недавнего селекторного совещания с Кабмином Владимир Зеленский высказал здравую мысль о том, что Украине нужно создать биологическую лабораторию для разработки вакцины от коронавируса. Мысль хорошая! Странно, что она не пришла в голову Зеленскому раньше, на старте эпидемии COVID-19. В январе или феврале такая инициатива прозвучала бы более уместно. А, может быть, президент не знает, что на территории Украины действуют 10 биолабораторий, 3 института и одна система контроля за патогенами?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016