В США сейчас каждый день регистрируют по 45 тысяч новых случаев коронавируса

В Соединенных Штатах каждый день регистрируют в среднем 45 тысяч новых заболеваний вирусом COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что эта цифра на 8% больше, чем на прошлой неделе, и в два раза выше июньской статистики, когда США начали смягчение карантина.

По прогнозам специалистов Института метрик и оценки состояния здоровья при Вашингтонском университете, по состоянию на январь следующего года ежедневно может умирать более 2 900 американцев.

По состоянию на утро 9 октября в мире зарегистрировано 36,75 млн. коронавируса, в частности 1,07 млн. летальных случаев и 27,67 млн. случаев выздоровления. В США в настоящее время зафиксировали 7,83 млн. случаев коронавируса.