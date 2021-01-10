Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Жапаров побеждает в первом туре досрочных выборов главы государства с результатом в 79,86% после подсчета результатов с 82,13% участков. Таковы последние данные, опубликованные на портале ЦИК страны.

В соответствии с ними, его ближайший преследователь Адахан Мадумаров набирает чуть больше 6,5% голосов.

На референдуме в Кыргызстане за президентскую форму правления проголосовало 74,75%, за парламентскую −10,14 %, против двух вариантов — 4,01%, сообщает ЦИК. Позднее стало известно, что за президентскую форму правления в Киргизии проголосовали 81,1% избирателей по данным с 74,45% участков.

10 января в стране проходили досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране — президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов.

Прежний глава государства Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года подал в отставку после продолжавшихся почти 10 дней акций протеста и массовых беспорядков, которые были вызваны недовольством части населения итогами парламентских выборов.