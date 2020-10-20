Суд в Кыргызстане оправдал и.о. президента по делу о попытке захвата власти

Верховный суд Кыргызстана оправдал исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова по делу о попытке насильственного захвата власти в стране в 2012 году. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Вместе с ним оправдали председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева и депутата Таланта Мамытова.

«Постановление и частное определение Верховного суда от 6 августа 2013 года отменены, а уголовное дело направлено на рассмотрение в кассационном порядке», — заявили в пресс-службе.

В 2012 году на центральной площади Бишкеке проходил митинг за национализацию золоторудного предприятия Кумтор, который перерос в попытку штурма парламента и столкновения протестующих с силовиками. Среди организаторов митинга были Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев, впоследствии задержанные и обвиненные в попытке захвата власти.