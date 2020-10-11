Ливия объявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила о снятии режима форс-мажора с крупнейшего в стране нефтяного месторождения Эш-Шарара и возобновлении на нем нефтедобычи. Об этом говорится в специальном заявлении NOC, опубликованном в воскресенье на официальной странице корпорации в Facebook.
В нем указывается, что корпорация «достигла соглашения, по которому охрана нефтяных объектов обязана устранить все препятствия, затрудняющие работу на месторождении, и обеспечить его безопасность, что позволяет начать добычу нефти на Эш-Шараре».
Главные наливные терминалы страны в «нефтяном полумесяце», находящиеся под контролем Ливийской национальной армии, прекратили работу в январе. Национальная нефтяная корпорация вынуждена была объявить ситуацию форс-мажора в связи с невозможностью выполнения контрактных обязательств. На следующий день были закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и расположенное неподалеку Эль-Филь, ежедневная добыча на которых составляла примерно 400 тыс. баррелей. С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений и объявлении на них форс-мажора вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.
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