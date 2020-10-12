«Газпром» в этом году заплатит за 65 млрд кубометров газа, но прокачает только 55

Российский «Газпром» в этом году не успеет использовать обусловленные транзитном контрактом мощности, однако будет вынужден их оплатить.

Об этом в комментарии Oilpoint заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, сейчас мощности ГТС Украины загружены на 40%.

«Мы готовы осуществить дополнительный транзит из РФ в ЕС», — подчеркнул Макогон, комментируя заказ «Газпромом» дополнительных мощностей для транзита.

Макогон добавил, что украинская ГТС могла бы быть более востребованной, если бы другие поставщики газа, кроме «Газпрома», могли получить доступ к экспортным газопроводам в РФ.

«Если говорить о текущем годе, то не думаю, что транзит превысит 55 млрд кубов», — предположил он.

При этом, согласно транзитному договору, «Газпром» будет обязан оплатить 65 млрд кубов.

Напомним, за 8 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 34,8 млрд куб. м газа, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд куб. м).