«Газпром» в этом году заплатит за 65 млрд кубометров газа, но прокачает только 55

Российский «Газпром» в этом году не успеет использовать обусловленные транзитном контрактом мощности, однако будет вынужден их оплатить.
Об этом в комментарии Oilpoint заявил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.
По его словам, сейчас мощности ГТС Украины загружены на 40%.
«Мы готовы осуществить дополнительный транзит из РФ в ЕС», — подчеркнул Макогон, комментируя заказ «Газпромом» дополнительных мощностей для транзита.
Макогон добавил, что украинская ГТС могла бы быть более востребованной, если бы другие поставщики газа, кроме «Газпрома», могли получить доступ к экспортным газопроводам в РФ.
«Если говорить о текущем годе, то не думаю, что транзит превысит 55 млрд кубов», — предположил он.
При этом, согласно транзитному договору, «Газпром» будет обязан оплатить 65 млрд кубов.
Напомним, за 8 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины произвел транзит 34,8 млрд куб. м газа, что на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (59,6 млрд куб. м).
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