Зеленский с утра почтил память воинов, погибших за независимость Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в День защитника Украины почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашего государства.

Как сообщается на сайте президента в среду, глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в центре Киева. В церемонии также принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак.