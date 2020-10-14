Рада в ноябре может принять законопроект о референдуме

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что законопроект о народовластии через всеукраинский референдум во втором чтении и в целом парламент может принять в ноябре.
«Что касается законопроекта об общенациональном референдуме, о народовластии... Сейчас он готовится ко второму чтению. Я думаю, что в ближайшее время, даже в ноябре... Он один из приоритетных... Как только он будет готов, будем рассматривать», — сказал Разумков журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос, когда парламент примет законопроект о народовластии.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект № 3612 о народовластии через всеукраинский референдум 18 июня.
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