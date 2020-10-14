Зеленский озвучил первый вопрос анонсированного опроса

Президент Владимир Зеленский объявил первый из 5 вопросов, которые он намерен вынести на опрос 25 октября, который будет проводиться параллельно с местными выборами.
Его он назвал во время видеообращения
«25 октября на избирательном участке ты сможешь ответить на 5 важных вопросов. Итак, вопрос номер 1: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты, потому что Украина — это ты», — сказал президент.
Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, тогда озвучено не было.
В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
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