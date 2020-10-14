ЕС уже завтра может вести санкции против России из-за Навального

Согласованные в ЕС санкции по делу Навального могут вступить в силу уже в четверг, имена попавших в список станут известны тогда же, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник в блоке.

Ранее агентство dpa со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Европейский союз согласовал санкции против шести физических лиц и одной организации из РФ в связи с делом Алексея Навального. Список санкций согласовали в Брюсселе постпреды ЕС, санкции подразумевают заморозку активов и запреты на поездки и могут быть введены в течение нескольких дней, после того как будут закреплены в письменной форме.

Ранее главы МИД Франции и Германии в совместном коммюнике заявили, что направят европейским странам предложения о санкциях в связи с инцидентом с Навальным. При этом отмечалось, что Париж и Берлин неоднократно призывали Россию пролить свет на обстоятельства якобы отравления Навального и тех, кто совершил преступление, но Москва пока не предоставила убедительных объяснений.

Издание Monde ранее со ссылкой на информированные источники сообщало, что в санкционный список по инциденту с Навальным, который готовит Франция и Германия, входят имена девяти российских чиновников. Также санкции, по данным издания, должны быть введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), где, как считается, было разработано отравляющее вещество «Новичок».