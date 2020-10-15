Тигипко планирует вывести Проминвестбанк с рынка

Украинский бизнесмен Сергей Тигипко, который через свою компанию Luregio Limited подал в Национальный банк Украины документы для согласования покупки Проминвестбанка (ПИБ), планирует вывести ПИБ с рынка и перевести рабочие активы в ТАСкомбанк.
«Мы обратились в НБУ, чтобы купить еще один банк — ПИБ. (...) Если будет решение НБУ, мы сразу обратимся и будем делать все для того, чтобы достать лицензию ПИБа и интегрировать то, что останется из рабочих активов, в первую очередь в ТАСкомбанк, остальное оставим на финансовые компании», — сказал Тигипко в ходе Ukrainian Banking Forum в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Он добавил, что рассчитывает на достаточно быстрое выведение банка с рынка.
«Мы готовы к такой работе, у нас есть хороший опыт, много банков покупали, много продавали, поэтому надеемся, что тут мы сможем довольно быстро банк вывести с рынка и нарастить свои активы», — указал Тигипко.
Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение ПИБа компанией Luregio Limited через покупку ООО «Финансовая компания «Фортифай». За соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 8 октября.
ПАО «Проминвестбанк» было создано в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, пакет его акций — 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $2,7 млрд.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Проминвестбанк занимал 12-е место (41,954 млрд грн), а ТАСкомбанк — 18-е (22,579 млрд грн) среди 75 действовавших банков.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016